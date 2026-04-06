L’allenatore della Juventus ha commentato la partita, sottolineando un errore grave nel momento del rigore e descrivendo l’incontro come diviso in due fasi opposte. Ha confrontato il rendimento di McKennie con quello di un noto ex calciatore, spiegando le caratteristiche del centrocampista statunitense. Le sue parole sono arrivate durante un intervento in diretta su una piattaforma di streaming sportivo.

Manna duro su Lukaku: «Non siamo contenti, ci saranno delle conseguenze! Oggi tocca a Giovane» Cancelo Barcellona, destino già segnato dopo il prestito dall’Al Hilal? Svelata la volontà sua e quella dei blaugrana Bologna, è Joao Mario mania! Può cambiare davvero il futuro dell’esterno portoghese. La posizione del club rossoblù in vista dell’estate Vinicius fa impazzire i tifosi del Real Madrid: «Al momento giusto rinnoverò e resterò qui a lungo. È il club dei miei sogni!». Annuncio che non lascia dubbi sul suo futuro Bernardo Silva alla Juventus: quanto offrono i bianconeri per il suo ingaggio. Svelata la proposta per portarlo a Torino! Spalletti a Dazn: «Sul rigore un errore grave, partita a due facce. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Spalletti a Dazn: «Sul rigore un errore grave, partita a due facce. McKennie simile a De Rossi, vi spiego»

Spalletti a Dazn: «Juve a due facce. Nel secondo tempo la squadra non mi è piaciuta. McKennie? E’ un calciatore che fai fatica a toglierlo dal campo»di Francesco SpagnoloSpalletti nel post partita di Juve Genoa ha parlato ai microfoni di Dazn analizzando nei dettagli la prestazione dei suoi.

Spalletti a Mediaset: «Complimenti all’Atalanta, vi spiego cosa è mancato oggi. C’è una cosa che non mi è piaciuta». Poi glissa sul rigoredi Redazione JuventusNews24L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua dopo il quarto di finale di Coppa Italia contro...

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