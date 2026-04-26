Baronissi | Vincenza è stata ritrovata sospiro di sollievo in tutta la comunità

A pochi giorni dalla sua scomparsa, Vincenza, una donna di 72 anni residente a Baronissi, è stata ritrovata. La scomparsa risale a mercoledì 22 aprile, e la notizia della sua individuazione ha portato sollievo tra i residenti. Le autorità hanno comunicato che la donna si trova in discrete condizioni, senza fornire ulteriori dettagli sul suo ritrovamento. La comunità si è stretta attorno alla famiglia in attesa di ulteriori aggiornamenti.

E' stata finalmente ritrovata in discrete condizioni Vincenza, la donna di 72 anni di Baronissi scomparsa da mercoledì 22 aprile. La segnalazione decisiva è arrivata da un privato cittadino che l’ha notata all’interno del proprio terreno e ha immediatamente avvisato il punto di presidio.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Sospiro di sollievo a Cava de' Tirreni: Giovanna Oliva è stata ritrovataSospiro di sollievo a Cava de' Tirreni: è stata ritrovata Giovanna Oliva, la donna di quarantasette anni di cui si erano perse le tracce dalla notte... Leggi anche: Parma, sospiro di sollievo per Delprato Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Settantuenne scompare nel nulla a Baronissi: ricerche serrate; Scomparsa a Baronissi da mercoledì, proseguono le ricerche di Vincenza D'Amore; Baronissi, ore di angoscia per Vincenzina; Settantaduenne scompare nel nulla: serrate le ricerche dei caschi rossi. Baronissi, ancora nessun esito per le ricerche della 72enne Vincenza scomparsaStampaAncora nessun esito per le ricerche di Vincenza, la donna di 72 anni scomparsa mercoledì 22 aprile dalla frazione Antessano di Baronissi. Ieri mattina è stato convocato un vertice urgente ed è s ... salernonotizie.it Donna scomparsa a Baronissi: nessuna traccia della 72enne, ricerche serrate con unità specializzateStampa Proseguono senza sosta le ricerche di Vincenza, la 72enne scomparsa lo scorso 22 aprile nel territorio comunale di Baronissi. Al momento, non si registrano sviluppi e dell’anziana non è stata a ... salernonotizie.it Baronissi, ancora nessun esito per le ricerche della 72enne Vincenza scomparsa - facebook.com facebook