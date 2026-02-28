Parma sospiro di sollievo per Delprato

A Parma, Enrico Delprato ha dovuto uscire dal campo all'intervallo durante la partita contro il Cagliari Calcio, conclusa con un pareggio di 1-1. L'uscita è stata causata da giramenti di testa avvertiti dopo aver ricevuto una pallonata nel finale del primo tempo. Il giocatore si è improvvisamente fermato durante il match e ha lasciato il terreno di gioco.

Prima l'apprensione, poi il sospiro di sollievo. Enrico Delprato è stato costretto a lasciare il campo all’intervallo della sfida contro il Cagliari Calcio (finita 1-1) a causa di giramenti di testa accusati dopo una pallonata rimediata nel finale del primo tempo: si era immolato sul tentativo a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Juventus: sospiro di sollievo per Douglas Luiz Yuasa Battery, sospiro di sollievo per GolzadehQuella contro Monza per la Yuasa Battery è stata un po’ la sintesi della stagione negativa vissuta sotto diversi punti di vista. Parma 2-2 AC Milan | From Control to COLLAPSE Approfondimenti e contenuti su Parma. Temi più discussi: Milan, sospiro di sollievo per Gabbia: escluse lesioni; Milan, l'esito degli esami su Pavlovic; Gli audio del goal di Troilo in Milan-Parma, Open VAR svela il caos con Piccinini e la review non chiusa: Non ho capito cosa decide; Inter, sospiro di sollievo per Zielinski: a Lecce ci sarà. Parma, sospiro di sollievo per DelpratoPrima l'apprensione, poi il sospiro di sollievo. Enrico Delprato è stato costretto a lasciare il campo all’intervallo della sfida contro il Cagliari Calcio (finita 1-1) a causa di giramenti di testa a ... parmatoday.it La Gazzetta: Sollievo Gabbia, nessuna lesione al flessore destroSospiro di sollievo per il Milan e Matteo Gabbia. Il calciatore rossonero aveva dato forfait prima dell'inizio della sfida contro il Parma e si pensava a un infortunio muscolare ... milannews.it Guillaume Harushimana, arrestato a Parma con l’accusa di essere uno degli organizzatori dell’omicidio delle tre suore savesiane, davanti al gip si è avvalso della facoltà di non rispondere e si è dichiarato innocente - facebook.com facebook Suore uccise in Burundi: l'uomo arrestato a Parma non risponde al gip. Le tre missionarie Saveriane, due erano venete, vennero brutalmente assassinate nel Paese africano tra il 7 e l'8 settembre 2014 a Bujumbura. x.com