Domenica si conclude la terza edizione della Mediolanum Padel Cup, che si svolge al Pro Parma Sport Center. La manifestazione vede in campo ex campioni del calcio, tra cui la leggenda Sainz e Iacovino, insieme alle stelle del padel. L'evento si tiene a Parma e coinvolge diversi atleti che partecipano alle competizioni in questa disciplina.

Entra nel vivo la terza edizione di Mediolanum Padel Cup, in programma a Parma fino a domenica al Pro Parma Sport Center. La manifestazione è inserita nel calendario del Cupra Fit Tour, il circuito professionistico della International Padel Federation (FIP) che si snoda su cinque continenti. In palio 20mila euro di montepremi e 80 punti per la classifica mondiale. L’evento, comprese le finali di domenica, prevede l’ingresso libero al pubblico, un’occasione imperdibile per vedere da vicino i fuoriclasse del ranking mondiale Fip. A Parma, infatti, sono 21 i top 100 tra maschile e femminile e alcuni degli azzurri e azzurre che hanno fatto la storia della Nazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La terza edizione della ’Mediolanum Cup’: domenica in campo anche gli ex campioni del calcio. Dalla leggenda Sainz a Iacovino. Le stelle del padel in scena a Parma

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