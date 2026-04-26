Gli azionisti della banca ex Popolare di Bari si preparano a incontrare rappresentanti della Banca d’Italia il 23 aprile. I delegati degli azionisti chiedono il ritorno della proprietà agli investitori originali, dopo aver ricevuto i ristori. L’appuntamento si inserisce in un percorso di confronto riguardante il controllo della banca e le questioni legate alla sua gestione. La richiesta degli azionisti riguarda principalmente il ripristino della partecipazione degli investitori iniziali.

? Cosa sapere Azionisti della ex Popolare di Bari incontrano la Banca d'Italia il 23 aprile.. I delegati chiedono il ritorno della proprietà agli investitori originari dopo i ristori.. Il 23 aprile scorso una delegazione composta da diverse associazioni di azionisti, imprese e comitati si è recata presso la sede della Banca d’Italia a Bari per presentare istanze urgenti sulla gestione della ex Banca Popolare di Bari. L'incontro ha il coinvolgimento diretto di rappresentanti del mondo creditizio e dei risparmiatori, con l'obiettivo di affrontare le conseguenze materiali e psicologiche che la crisi bancaria ha imposto a migliaia di persone, ormai convinte di aver subito un furto ai danni dei propri risparmi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, l’appello degli azionisti: rivendicare il controllo della banca

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