Gli azionisti della Popolare di Bari sono stati accusati di aver causato una perdita di oltre un miliardo di euro, con la banca gestita come una masseria. I commissari della Banca d'Italia hanno evidenziato la presenza di un bilancio fasullo e di una situazione finanziaria compromessa, ripagata con una cifra superiore a un miliardo e 100 milioni di euro. La vicenda riguarda l'intervento delle autorità di vigilanza sulla gestione della banca.

«L'intervento dei commissari della Banca d'Italia ha mostrato l'esistenza di un bilancio fasullo e di una situazione finanziaria ripagata per un miliardo e 144 milioni di euro dagli azionisti, da 70mila azionisti che hanno perso le azioni con la loro carne e il loro sangue, e dall'Erario». Lo ha detto nel corso della sua requisitoria il Procuratore di Bari, Roberto Rossi, nel processo per falso in bilancio e ostacolo alla vigilanza in cui sono imputati Marco e Gianluca Jacobini, rispettivamente ex presidente ed ex vicedirettore generale della Banca popolare di Bari. Oggi, in tribunale, è iniziata la discussione: la requisitoria della Procura (presente, oltre che con Rossi, con i pm Savina Toscani, Luisiana Di Vittorio e Federico Perrone Capano) dovrebbe durare per più udienze. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Popolare di Bari, l'accusa: «Dagli azionisti oltre un miliardo, banca gestita come una masseria»

Crac Banca popolare di Bari, vertici condannati a pagare oltre 120 milioniSecondo quanto riportato dai quotidiani Gazzetta del Mezzogiorno, Corriere del Mezzogiorno e Repubblica, i due Jacobini potranno rispondere per una...

Banca popolare di Bari, crac: Marco e Gianluca Jacobini, condanna a risarcire 109 milioni di euro complessivi Tribunale, coinvolte altre 14 persone e una società per una richiesta totale di risarcimento da 122 milioniMarco Iacobini e il figlio Gianluca, che erano presidente e direttore generale della banca popolare di Bari, condannati a risarcire 109 milioni di...

Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento.

Temi più discussi: Crac Banca Popolare di Bari, rinviata parte delle 147 citazioni a giudizio per truffa: cresce rischio prescrizione; Referendum popolare confermativo del 22 e 23 marzo 2026: nominati dalla Corte d’Appello di Bari i presidenti di seggio; Referendum 2026 - Elenchi scrutatori; Le politiche dell’abitare una sfida per Bari.

Popolare di Bari, l’accusa di Rossi: Oltre un miliardo di euro pagato dagli azionisti col sangueLa requisitoria del procuratore di Bari nel processo per falso in bilancio e ostacolo alla vigilanza in cui sono imputati Marco e Gianluca Jaconini: parte ... bari.repubblica.it

Ex Banca Popolare di Bari, Mario Turco (M5S): Il Governo Meloni intervenga subito per risarcire i risparmiatoriSecondo Turco, la ripartenza dei procedimenti rappresenta un fatto gravissimo che rischia di allungare ulteriormente i tempi della giustizia per migliaia di cittadini, già impegnati da anni in batta ... giornaledipuglia.com

Le parole nella sua requisitoria del Procuratore di Bari, Roberto Rossi, nel processo per falso in bilancio e ostacolo alla vigilanza in cui sono imputati Marco e Gianluca Jaconini, rispettivamente ex presidente ed ex vicedirettore generale della Banca popolare - facebook.com facebook