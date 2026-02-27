Popolare di Bari l' accusa | Dagli azionisti oltre un miliardo banca gestita come una masseria

Gli azionisti della Popolare di Bari sono stati accusati di aver causato una perdita di oltre un miliardo di euro, con la banca gestita come una masseria. I commissari della Banca d'Italia hanno evidenziato la presenza di un bilancio fasullo e di una situazione finanziaria compromessa, ripagata con una cifra superiore a un miliardo e 100 milioni di euro. La vicenda riguarda l'intervento delle autorità di vigilanza sulla gestione della banca.

«L'intervento dei commissari della Banca d'Italia ha mostrato l'esistenza di un bilancio fasullo e di una situazione finanziaria ripagata per un miliardo e 144 milioni di euro dagli azionisti, da 70mila azionisti che hanno perso le azioni con la loro carne e il loro sangue, e dall'Erario». Lo ha detto nel corso della sua requisitoria il Procuratore di Bari, Roberto Rossi, nel processo per falso in bilancio e ostacolo alla vigilanza in cui sono imputati Marco e Gianluca Jacobini, rispettivamente ex presidente ed ex vicedirettore generale della Banca popolare di Bari. Oggi, in tribunale, è iniziata la discussione: la requisitoria della Procura (presente, oltre che con Rossi, con i pm Savina Toscani, Luisiana Di Vittorio e Federico Perrone Capano) dovrebbe durare per più udienze. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

