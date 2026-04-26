Bari crescono i turisti | in soli quattro mesi registrato un +16%

A Bari, dal primo gennaio al 24 aprile 2026, il numero di turisti registrati è aumentato del 16% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo circa 277.000 presenze. La crescita si conferma rispetto agli anni passati, con un incremento che riguarda principalmente turisti italiani e stranieri. La città continua a essere meta di visitatori, anche grazie alle iniziative promozionali e alle aperture di nuove strutture ricettive.

Presenze turistiche ancora in salita a Bari: dal primo gennaio al 24 aprile 2026 gli ospiti arrivati in città si attestano intorno ai 277.922, contro i 240.332 nello stesso periodo dell’anno scorso, con uno scarto di 37.590 persone in più ed un incremento in percentuale pari al 15,64%. Non è l’unico dato a fare la differenza, quello più importante è il numero dei pernottamenti, che in questi mesi hanno raggiunto quota 655.148, contro i 535.833 dello stesso periodo dell’anno scorso. Una crescita di 119mila pernottamenti che in percentuale rappresentano un 22%. Questi numeri hanno una diretta conseguenza: aumento dell’incasso della tassa di soggiorno che potrà essere reinvestita in servizi e attività, quelle indicate nei sei punti del documento programmatico, per supportare e rendere stabili i flussi turistici a Bari.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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