Bari arrestato il 63enne | 3 anni di carcere per un traffico del 2011

Un uomo di 63 anni è stato arrestato a Bari con l’accusa di aver partecipato a un traffico di migranti nel porto avvenuto nel 2011. L’arresto è stato eseguito nell’ambito di un’indagine che riguarda attività illecite legate all’immigrazione clandestina. L’uomo era stato condannato a tre anni di carcere e si trova ora in custodia presso una struttura penitenziaria.

? Cosa sapere Bari, arrestato pakistano 63enne per traffico di migranti avvenuto nel porto nel 2011.. L'uomo deve scontare 3 anni di reclusione per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.. La Polizia di Stato ha condotto l’esecuzione di un provvedimento detentivo a Bari, portando in carcere un cittadino pakistano di 63 anni condannato per aver agevolato l’ingresso illegale di stranieri nel territorio nazionale. Il provvedimento, emesso dalla Procura della presso il Tribunale di Bari, scatta a seguito di un episodio risalente al 2011. In quell’occasione, l’uomo si era presentato nel porto barese a bordo di un traghetto proveniente dalla Grecia, guidando un’autovettura all’interno della quale viaggiavano altri due connazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, arrestato il 63enne: 3 anni di carcere per un traffico del 2011 Notizie correlate Rapina aggravata e traffico di droga, dovrà scontare oltre 4 anni di carcere: arrestatoL’uomo, rintracciato dai carabinieri in un domicilio della cittadina mercuriale, dopo le formalità di rito è stato portato in carcere Deve scontare... Leggi anche: Traffico di cellulari e denaro a Opera: arrestato infermiere del carcere Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, arrestato un 63enne; Favoreggiamento immigrazione clandestina, arrestato 63enne: dovrà scontare 3 anni; Castellaneta, cocaina nel bagno del locale: arrestato un 63enne; Dal territorio - Pakistano in carcere per tre anni. Favoreggiamento immigrazione clandestina, arrestato 63enne: dovrà scontare 3 anniGli agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica ... cremonaoggi.it Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, arrestato un 63enneNel 2011 l'uomo, pakistano, era giunto a Bari a bordo di un traghetto proveniente dalla Grecia. Nella sua auto sono stati trovati due connazionali con documenti contraffatti ... laprovinciacr.it Incidente su Viale Einaudi a Bari, scontro tra due auto, una si ribalta: ferito un uomo x.com Telesveva. . +++SERIE B, BARI IN ZONA RETROCESSIONE DIRETTA DOPO IL KO DI AVELLINO: SILENZIO STAMPA E CRISI SENZA FINE - SERIE C, DOMANI L’ULTIMO TURNO: FOGGIA SPERA NEL MIRACOLO PLAYOUT, ALTAMURA-CASARANO VAL - facebook.com facebook