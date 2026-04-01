Lunedì mattina alle sette, un infermiere di 32 anni di nazionalità albanese si è presentato come di consueto al cancello d’ingresso del carcere di Opera per iniziare il suo turno. Durante un controllo di routine, sono stati rinvenuti e sequestrati cellulari e denaro appartenenti all’uomo, che è stato successivamente arrestato. L’indagine riguarda presunti traffici illeciti legati a queste sostanze.

Milano, 1 aprile 2026 – Il controllo è scattato lunedì alle 7. Il trentaduenne albanese, puntualissimo, si è presentato al cancello d’ingresso del carcere di Opera per iniziare come ogni mattina il turno da infermiere per conto di una c ooperativa. Il pacco da consegnare. Gli agenti della penitenziaria di guardia a quell’ora sono andati a colpo sicuro. Del resto, i colleghi della s quadra investigativa tenevano d’occhio da un po’ quell’uomo, insospettiti da alcuni suoi comportamenti, e sapevano che il giorno prima aveva incontrato un connazionale di 44 anni a Milano per prendere in consegna un “pacco” da recapitare dietro le sbarre. Il contenuto? Cinque cellulari, tre di dimensioni normali e due micro, un caricabatterie con diversi adattatori e 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Traffico di cellulari e denaro a Opera: arrestato infermiere del carcere

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