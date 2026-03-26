Un uomo di 38 anni, cittadino albanese residente da tempo nel territorio forlivese, è stato arrestato dai carabinieri di San Martino in Strada. Deve scontare più di quattro anni di carcere in seguito a un ordine emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura di Roma. L’arresto è avvenuto mercoledì e il soggetto è coinvolto in reati di rapina aggravata e traffico di droga.

L’uomo, rintracciato dai carabinieri in un domicilio della cittadina mercuriale, dopo le formalità di rito è stato portato in carcere Deve scontare oltre quattro anni di carcere. I carabinieri di San Martino in Strada hanno arrestato mercoledì un 38enne cittadino albanese, da tempo residente nel territorio forlivese, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura di Roma, dovendo scontare un cumulo di pena residua. Si tratta di 4 anni, 7 mesi e 17 giorni di reclusione, oltre al recupero della pena pecuniaria di 13.800 euro di multa, per due condanne, inflitte dal Tribunale di Tivoli, per una rapina commessa nell’aprile 2025 a Monterotondo (Roma) e, dal Tribunale di Roma, per il reato di traffico di sostanze stupefacenti commesso fino al marzo 2019 in quella provincia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Rapina aggravata e traffico di droga, dovrà scontare oltre 4 anni di carcere: arrestato

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