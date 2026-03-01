Autoritarismo populismo nazionalismo | la guida di Alessandro Campi per capire le democrazie in trasformazione

Alessandro Campi, docente di Storia delle dottrine politiche all’Università di Perugia, ha pubblicato una guida in cui analizza i cambiamenti delle democrazie moderne. Nel testo, l’autore affronta temi come autoritarismo, populismo e nazionalismo, offrendo una panoramica sulle trasformazioni politiche in corso. La pubblicazione si rivolge a chi desidera comprendere le dinamiche attuali delle istituzioni democratiche.

Alessandro Campi è professore ordinario di Storia delle dottrine politiche all’Università di Perugia, dove insegna Scienza politica e Relazioni internazionali. Intellettuale impegnato nel dibattito pubblico e autore altamente prolifico, nel 2025 ha dato alle stampe Una esecuzione memorabile. Giovanni Gentile. Il fascismo e la memoria della guerra civile (Le Lettere). L’ultimissima uscita è Autoritarismo, populismo, nazionalismo, per i tipi di Rubbettino. Un volume che si candida fin da subito a essere uno degli interventi più solidi e meditati nel dibattito italiano. Si tratta di un saggio corposo che prende di petto il tema urgente delle «democrazie in trasformazione», affrontandolo dalla duplice visuale della pratica e della teoria politiche. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Una raccolta di contenuti su Alessandro Campi.

