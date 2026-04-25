Durante una lezione molto partecipata all’Università di Padova intitolata “Il fascismo ieri e oggi”, uno storico ha affrontato il tema dei cambiamenti nelle democrazie contemporanee. Ha detto che molte di esse stanno assumendo caratteristiche più autoritarie e ha precisato che non è necessario essere nostalgici del passato fascista, anche senza fare riferimento a luoghi o persone specifiche. La discussione si è concentrata sulle dinamiche politiche attuali e sui rischi legati alla perdita di spazi di libertà.

Durante una lezione (partecipatissima) all’Università di Padova intitolata “ Il fascismo ieri e oggi. Come riconoscerlo e combatterlo “, Alessandro Barbero ha parlato della tendenza di tutto l’Occidente a restringere gli spazi di opposizione e manifestazione. “C’è più antipatia, più fastidio del governo e delle istituzioni verso chi non è allineato. Non si arriva a proibire di pensarla diversamente, ma fanno sentire che dai fastidio”. Lo storico ha analizza la distinzione tra il nostalgismo folkloristico legato al fascismo storico, ad esempio quello che si raduna ogni anno a Predappio, con la crescita di società autoritarie moderne nelle attuali democrazie.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Barbero e la lezione sul “fascismo di ieri e oggi”: “Le democrazie stanno diventando più autoritarie. Non bisogna essere per forza nostalgici a Predappio”

La DIFFERENZA tra il Fascismo e il Comunismo - Alessandro Barbero. #perte

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Lo storico professore Alessandro Barbero ci riporta tra le pagine più vive della nostra storia, ricordando il coraggio degli eroi della Resistenza. In occasione del 25 aprile, un omaggio a chi ha lottato per la libertà, perché la memoria non sia mai dimenticata. Vid - facebook.com facebook

Domanda da porre ovviamente non solo a Barbero e ai suoi amici, ma anche a tutto quel sottobosco che ne abbraccia le posizioni. x.com