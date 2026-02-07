Sapete quando nacque Charlot? Charlie Chaplin lo presentò al mondo nel 1914

Il 7 febbraio 1914 Charlie Chaplin presentò al pubblico Charlot, il suo personaggio più famoso. Da quel momento, il vagabondo con la bombetta e il bastone entrò di diritto nell’immaginario collettivo. In pochi mesi, Charlot divenne un’icona del cinema muto e ancora oggi lo ricordiamo come simbolo di comicità e umanità.

Il 7 febbraio 1914, il mondo del cinema stava per essere rivoluzionato da un personaggio che sarebbe diventato uno dei più iconici della storia: Charlot, il vagabondo con bombetta, bastone e baffetti, creato dal genio di Charlie Chaplin. Questa maschera, dolce e malinconica, fa la sua prima apparizione nel cortometraggio Kid Auto Races at Venice, girato a Los Angeles da Henry Lehrman. Un momento, questo, che segna l’inizio di una carriera straordinaria per Chaplin e la nascita di una leggenda cinematografica amata ancora oggi. Charlie Chaplin nei panni del suo iconico Charlot – Fonte: Globalisr. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Sapete quando nacque Charlot? Charlie Chaplin lo presentò al mondo nel 1914 Approfondimenti su Charlie Chaplin Accadde oggi: 7 febbraio 1914, debutta Charlot, il vagabondo gentiluomo Oggi ricorre il 109° anniversario del debutto di Charlot, il personaggio interpretato da Charlie Chaplin. Nipote di Charlie Chaplin racconta la fama legata al cognome Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. "Tempi Moderni", il cult di Charlie Chaplin compie 90 anni #charliechaplin x.com ‘Tempi Moderni’ compie oggi 90 anni Il 5 febbraio 1936 Charlie Chaplin portava sullo schermo Charlot, un corpo fragile in lotta contro un sistema che divora tempo, identità e linguaggio. Un conflitto che, novant’anni dopo, parla ancora al nostro presente. facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.