Sapete quando nacque Charlot? Charlie Chaplin lo presentò al mondo nel 1914
Il 7 febbraio 1914 Charlie Chaplin presentò al pubblico Charlot, il suo personaggio più famoso. Da quel momento, il vagabondo con la bombetta e il bastone entrò di diritto nell’immaginario collettivo. In pochi mesi, Charlot divenne un’icona del cinema muto e ancora oggi lo ricordiamo come simbolo di comicità e umanità.
Il 7 febbraio 1914, il mondo del cinema stava per essere rivoluzionato da un personaggio che sarebbe diventato uno dei più iconici della storia: Charlot, il vagabondo con bombetta, bastone e baffetti, creato dal genio di Charlie Chaplin. Questa maschera, dolce e malinconica, fa la sua prima apparizione nel cortometraggio Kid Auto Races at Venice, girato a Los Angeles da Henry Lehrman. Un momento, questo, che segna l’inizio di una carriera straordinaria per Chaplin e la nascita di una leggenda cinematografica amata ancora oggi. Charlie Chaplin nei panni del suo iconico Charlot – Fonte: Globalisr. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Approfondimenti su Charlie Chaplin
Accadde oggi: 7 febbraio 1914, debutta Charlot, il vagabondo gentiluomo
Oggi ricorre il 109° anniversario del debutto di Charlot, il personaggio interpretato da Charlie Chaplin.
Nipote di Charlie Chaplin racconta la fama legata al cognome
"Tempi Moderni", il cult di Charlie Chaplin compie 90 anni #charliechaplin x.com
‘Tempi Moderni’ compie oggi 90 anni Il 5 febbraio 1936 Charlie Chaplin portava sullo schermo Charlot, un corpo fragile in lotta contro un sistema che divora tempo, identità e linguaggio. Un conflitto che, novant’anni dopo, parla ancora al nostro presente. facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.