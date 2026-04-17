Vietato giocare a pallone nel centro urbano l' ultima modifica al regolamento di polizia urbana | VIDEO

Il consiglio comunale di Viterbo ha approvato definitivamente il nuovo regolamento di polizia urbana, che sostituisce quello precedente. La delibera, dopo l’iter nelle commissioni e le votazioni, viene ora adottata ufficialmente e contiene nuove disposizioni, tra cui il divieto di giocare a pallone nel centro urbano. La decisione chiude così il percorso di modifica delle norme, che era stato avviato alcuni mesi fa.

Il nuovo regolamento di polizia urbana di Viterbo termina il suo percorso a palazzo dei Priori. Dopo le discussioni, gli emendamenti e le votazioni della commissione, il consiglio comunale dà l'ok definitivo all'insieme di norme che manda finalmente in pensione quello precedente, risalente.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Pavullo, ok al nuovo Regolamento della polizia urbana: arriva il Daspo urbano e il divieto ai petardiIl Consiglio comunale di Pavullo nel Frignano ha approvato il nuovo Regolamento di Polizia Urbana, un aggiornamento atteso da tempo che sostituisce... Graffiti, petardi e barbecue vietati: la giunta aggiorna il regolamento di polizia urbanaANCONA - La Giunta comunale ha approvato la proposta di aggiornamento del Regolamento di polizia urbana, il testo che disciplina i comportamenti... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Vietato giocare col pallone al parco; Vietato giocare a pallone in piazze e strade del centro abitato; Vietato giocare a pallone nel centro urbano, l'ultima modifica al regolamento di polizia urbana | VIDEO; Divieto per gli stranieri per le rappresentative regionali. Vietato giocare col pallone al parcoIl parco, denominato Tina Anselmi, sarà accessibile nella fascia mattutina dalle 10 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 16 alle 19, con una chiusura nelle ore centrali della giornata. Una scelta che r ... polesine24.it A Sestri Levante (Ge) è vietato arrampicarsi sugli alberi, lo ha deciso il comuneNella località ligure, nota come la città dell’ordinanza 100 divieti, è già vietato giuocare al pallone e stendere panni, secondo i cittadini: il Sindaco pensa che siamo scimmie ... rtl.it - Vietato giocare a calcio - Scoppia il caso ad Adria. #adria #bambini #vocedirovigo - facebook.com facebook Sicuramente è vietato giocare a calcio in Piazza di Spagna, ma è stato un bello spot per la vita sacerdotale. x.com