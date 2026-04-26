Band di Kiev ' multata' di 4800 euro dopo show in Veneto

Una band ucraina è stata multata di 4.800 euro dopo aver partecipato a uno spettacolo a San Donà, in Veneto. Dopo il concerto, la band è tornata in Ucraina con un risultato finanziario negativo a causa della sanzione. La performance si è svolta giovedì scorso e ha suscitato attenzione nelle autorità italiane. Nessun dettaglio sulle motivazioni alla base della multa è stato divulgato.

AGI - Ritorno dall' Italia amaro per una band ucraina che giovedì scorso si era esibita a San Donà, in Veneto. '1914', un gruppo 'death metal' che raccoglie fondi per i soldati al fronte, è stata fermata per un controllo dalla Guardia di Finanza al posto di frontiera verso l'Austria, dove era attesa per un concerto a Salisburgo e le Fiamme gialle avrebbero trattenuto loro "a titolo di oblazione" 4.800 euro, in quanto non avrebbero dichiarato alle autorità doganali il possesso di contanti oltre la soglia di 10.000. La denuncia sui social. A rivelarlo è stata la stessa band che ha pubblicato sui propri canali social anche il verbale di contestazione.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Band di Kiev 'multata' di 4800 euro dopo show in Veneto Notizie correlate L’azienda eDreams multata dall’Antitrust per 9 milioni di euroL’Antitrust multa per 9 milioni di euro eDreams, una delle principali agenzie di viaggio online in Europa. Bosco di 300 metri quadri trasformato in una cava: ditta multata per 1,5 milioni di euroA Ossimo, in Valcamonica, i Carabinieri Forestali di Brescia hanno scoperto una gestione irregolare di un sito estrattivo di calcare e carbonati.