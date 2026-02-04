L’azienda eDreams multata dall’Antitrust per 9 milioni di euro

Da metropolitanmagazine.it 4 feb 2026

L’Antitrust ha multato eDreams di 9 milioni di euro. L’azienda, tra le più grandi agenzie di viaggio online in Europa, è stata sanzionata per pratiche commerciali ritenute scorrette. La decisione arriva dopo un’indagine lunga e complessa, che ha portato a questa pesante multa. Ora eDreams dovrà adeguarsi alle norme e cambiare alcune sue strategie di vendita.

L’Antitrust multa per 9 milioni di euro eDreams, una delle principali agenzie di viaggio online in Europa. L’Agenzia ha accusato la piattaforma di pratiche commerciali ingannevoli, volte a indurre gli utenti ad aderire al servizio a pagamento eDreams Prime. eDreams accusata di utilizzare dark patterns. La sanzione che le società eDreams S.L., eDreams International Network S.L. ed eDreams S.r.l. saranno tenute a pagare riguarda prevalentemente la pratica aggressiva attuata sulla piattaforma per incentivare gli utenti a effettuare l’abbonamento. L’Agenzia accusa la società di aver utilizzato dei dark patterns, cioè modelli di progettazione ingannevoli che mirano a influenzare il comportamento dei clienti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

