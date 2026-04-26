Banca delle Terre Venete | bilancio record e oltre 5 miliardi raccolti
La Banca delle Terre Venete ha approvato il bilancio relativo all’anno 2025, chiudendo con una redditività netta di 41,6 milioni di euro. Nel corso dell’esercizio, la banca ha raccolto complessivamente oltre 5 miliardi di euro, raggiungendo un nuovo record. Questi risultati riflettono la crescita e la solidità della struttura finanziaria dell’istituto nel periodo considerato.
? Cosa sapere Banca delle Terre Venete approva bilancio 2025 con redditività netta di 41,6 milioni di euro.. La raccolta supera i 5 miliardi di euro con 15.000 soci e 56 sportelli.. A mille i soci riuniti oggi per l’Assemblea Ordinaria di Banca delle Terre Venete, dove è stato approvato all’unanimità il bilancio 2025 che segna il quinto anno di attività dall’istituto nato nel 2020. L’incontro ha permesso di analizzare un esercizio caratterizzato da una redditività netta pari a 41,6 milioni di euro, nonostante un margine di intermediazione che si è attestato a 111,7 milioni di euro. Questo dato rispecchia una lieve flessione rispetto ai 120,4 milioni registrati l’anno precedente, causata principalmente dal calo del margine di interesse, passato da 89,7 a 80 milioni di euro a seguito della riduzione dei tassi decisa dalla BCE.🔗 Leggi su Ameve.eu
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