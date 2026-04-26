La Banca delle Terre Venete ha approvato il bilancio relativo all’anno 2025, chiudendo con una redditività netta di 41,6 milioni di euro. Nel corso dell’esercizio, la banca ha raccolto complessivamente oltre 5 miliardi di euro, raggiungendo un nuovo record. Questi risultati riflettono la crescita e la solidità della struttura finanziaria dell’istituto nel periodo considerato.

? Cosa sapere Banca delle Terre Venete approva bilancio 2025 con redditività netta di 41,6 milioni di euro.. La raccolta supera i 5 miliardi di euro con 15.000 soci e 56 sportelli.. A mille i soci riuniti oggi per l’Assemblea Ordinaria di Banca delle Terre Venete, dove è stato approvato all’unanimità il bilancio 2025 che segna il quinto anno di attività dall’istituto nato nel 2020. L’incontro ha permesso di analizzare un esercizio caratterizzato da una redditività netta pari a 41,6 milioni di euro, nonostante un margine di intermediazione che si è attestato a 111,7 milioni di euro. Questo dato rispecchia una lieve flessione rispetto ai 120,4 milioni registrati l’anno precedente, causata principalmente dal calo del margine di interesse, passato da 89,7 a 80 milioni di euro a seguito della riduzione dei tassi decisa dalla BCE.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Banca delle Terre Venete: bilancio record e oltre 5 miliardi raccolti

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