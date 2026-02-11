Nel 2025 le compensazioni fiscali in Italia hanno raggiunto un livello mai visto prima, superando i 53 miliardi di crediti d’imposta usati. L’uso dei modelli F24 continua a crescere: nel 2025 si registra un aumento del 5,5% rispetto all’anno precedente e dell’8,8% rispetto al 2023. La tendenza mostra come aziende e contribuenti sfruttino sempre di più le agevolazioni fiscali per compensare le imposte.

La corsa non è finita. Anzi. I paletti introdotti progressivamente ai crediti d’imposta destinati a contribuenti persone fisiche e imprese non hanno avuto un effetto immediato sull’andamento delle compensazioni. Il bilancio del 2025 (ancora parziale perché manca all’appello il dato di dicembre, atteso per il prossimo 5 marzo) fa segnare un’ulteriore crescita degli importi utilizzati nel modello F24 per abbattere il conto delle altre imposte dovute. Rispetto all’identico periodo del 2024 (gennaio-novembre) l’incremento è di quasi 2,8 miliardi di euro (+5,5%) mentre nel confronto sul 2023 lo spread è ancora più ampio: quasi 4,3 miliardi (+8,8%). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Crescita record delle compensazioni fiscali: oltre 53 miliardi di crediti d’imposta utilizzati nel 2025

Approfondimenti su Crescita Record

Nel 2025 si registra un nuovo record nei rimborsi fiscali in Italia, con un totale di circa 26,3 miliardi di euro riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate a famiglie e imprese.

Nel 2025, l'Agenzia delle Entrate ha registrato un nuovo record nei rimborsi fiscali, con oltre 26 miliardi di euro restituiti alle famiglie italiane.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Crescita Record

