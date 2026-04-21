Granarolo vola oltre 1,8 miliardi | nuovo presidente e bilancio record

Granarolo ha registrato un fatturato di oltre 1,8 miliardi di euro nel 2025, segnando un aumento del 5,4% rispetto all’anno precedente. L’azienda ha nominato un nuovo presidente e ha presentato un bilancio che si può definire record, consolidando la sua posizione nel settore lattiero-caseario. La crescita si riflette anche nei risultati economici raggiunti durante l’ultimo esercizio.

Il colosso lattiero-caseario Granarolo chiude l’esercizio 2025 con una crescita del fatturato pari al 5,4%, raggiungendo quota 1.813 milioni di euro. La notizia, che accompagna il passaggio di testimone ai vertici aziendali, vede l’approvazione di un bilancio solido caratterizzato da un utile netto di 5,5 milioni di euro e dalla decisione degli azionisti di stanziare 5 milioni di euro per i dividendi. Cambio di guardia e continuità gestionale. Il vertice della società cambia volto con la nomina di Fabbrino alla presidenza. Il nuovo presidente assume il ruolo in sostituzione di Calzolari, che ha deciso di lasciare l’incarico dopo aver guidato il gruppo alimentare dal 2009, motivando la scelta con la necessità di favorire un ricambio generazionale al raggiungimento dei 70 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Granarolo vola oltre 1,8 miliardi: nuovo presidente e bilancio record Notizie correlate Btp, domanda record per nuovo benchmark 15 anni: oltre 135 miliardi per prima tranche in scadenza ottobre 2041Domanda boom per il nuovo BTp benchmark a 15 anni che il Tesoro ha lanciato questa mattina con un collocamento sindacato che si chiuderà in mattinata. Pisa vola: bilancio record a 144 milioni per servizi e decoroLa gestione finanziaria del Comune di Pisa chiude l’anno 2025 con un avanzo amministrativo che tocca i 144,7 milioni di euro.