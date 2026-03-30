Festa promozione per la Banca Annia ora occhio alla Coppa Italia

Ieri sera, la squadra femminile di pallavolo della Banca Annia Padova ha celebrato la promozione in serie A3 con una vittoria casalinga contro la Rohoblaas Volano, conquistando la ventunesima vittoria stagionale nel campionato di serie B1. La festa si è svolta davanti al pubblico e all’assessore allo Sport del comune. La squadra si prepara ora per la prossima partita di Coppa Italia.

Ventunesima vittoria consecutiva su altrettante partite ieri sera 29 marzo contro Volano nel campionato di volley di serie B1. Ora l'attenzione si sposta sulle final four di Coppa Italia in partenza venerdì La Banca Annia Padova Women ieri sera 29 marzo ha festeggiato la promozione in A3 davanti al suo pubblico e all’assessore allo Sport di Padova Diego Bonavina vincendo la ventunesima partita stagionale con la Rohoblaas Volano nel campionato di volley femminile di serie B1. La formazione trentina ha provato a spaventare la squadra di Vincenzo Rondinelli, che nel secondo set ha concesso qualcosa e ha consentito alle ospiti di pareggiare i conti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Festa promozione per la Banca Annia, ora occhio alla Coppa Italia Articoli correlati Leggi anche: Festa promozione al PalAntenore con un occhio attento alla Coppa Italia Banca Annia "allena alla finanza" 70 giovani atleti del territorioSi è concluso in questi giorni il progetto “Allénati con i campioni”, ideato da Banca Annia con l’obiettivo di avvicinare i giovani ai temi della... Tutto quello che riguarda Banca Annia Temi più discussi: Festa promozione per la Banca Annia, ora occhio alla Coppa Italia; Banca Annia Padova in festa: oggi l’abbraccio dei tifosi al PalAntenore; Volley: con sei giornate d'anticipo Padova Women vola in A3; Festa promozione al PalAntenore con un occhio attento alla Coppa Italia. Festa promozione al PalAntenore con un occhio attento alla Coppa ItaliaDomenica 29 marzo alle 18 nel parquet di casa le ragazze di coach Vincenzo Rondinelli riceveranno l'abbraccio degli sportivi per una clamorosa promozione che porterà la Banca Annia il prossimo anno a ... padovaoggi.it Le padovane della Banca Annia Padova Women sbarcano nella nuova A3Grande festa al PalAntenore dopo la vittoria (ventesima su venti partite) su Cerea: la Banca Annia Padova Women è matematicamente promossa in A3. La squadra di Vincenzo Rondinelli con i tre punti, com ... padovasport.tv Banca Annia lancia NextBank, progetto per sviluppare competenze relazionali e valorizzare dialogo tra generazioni. #Veneto #Padova #Aziende x.com Traguardo Storico: Aduna Volley in Serie A3! Il Comitato Territoriale FIPAV Padova esprime le più vive congratulazioni alla Banca Annia Padova Women per la straordinaria promozione matematica in Serie A3! Con la ventesima vittoria consecutiva otten - facebook.com facebook