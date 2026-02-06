Olimpiadi sostenere il territorio | Banca Ifis sigla una partnership con Fondazione Cortina

Banca Ifis ha annunciato una nuova collaborazione con la Fondazione Cortina. La banca, nota per il suo lavoro con le piccole e medie imprese italiane, ha deciso di sostenere il territorio e le Olimpiadi invernali 2026. La partnership durerà fino alla fine del 2026 e mira a rafforzare il legame tra sport, economia locale e imprese.

Banca Ifis, specializzata nel credito alle piccole e medie imprese italiane, ha siglato una partnership con Fondazione Cortina per tutto il 2026. La collaborazione prende avvio alla vigilia dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e proseguirà per tutto il corso dell’anno. L’obiettivo della collaborazione tra Banca Ifis e Fondazione Cortina è quello di sostenere il territorio in una prospettiva di lungo periodo, capitalizzando l’eredità dei Giochi e valorizzando il ruolo di Cortina d’Ampezzo come laboratorio di sviluppo, innovazione e impatto sociale positivo per le comunità locali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Olimpiadi, sostenere il territorio: Banca Ifis sigla una partnership con Fondazione Cortina Approfondimenti su Olimpiadi Cortina FiberCop, partnership con Fondazione Milano Cortina 2026 FiberCop ha stretto una partnership strategica con la Fondazione Milano Cortina 2026 in vista dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici invernali. Fs sigla una partnership in Francia per portare a Londra l’alta velocità Fsi annuncia una partnership in Francia con Certares per sviluppare servizi di alta velocità che collegheranno Londra e altre città europee. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Olimpiadi Cortina Argomenti discussi: Banca Ifis e Fondazione Cortina: una partnership per il futuro del territorio; Banca Ifis sceglie Cortina per i Giochi 2026; Dalla campana Sma le barriere stradali per le Olimpiadi invernali; Banca Ifis e Fondazione Cortina insieme per sostenere il territorio in vista dei Giochi 2026. Le mascotte delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono calabresi: il progetto sostenuto da Giusi PrinciLe Olimpiadi Milano Cortina parlano calabrese: è motivo di grande orgoglio che le mascotte dei Giochi olimpici invernali siano nate dall’idea dei ragazzi dell’Istituto comprensivo di Taverna, che han ... strettoweb.com Olimpiadi Milano Cortina, impatto economico da 6,1 miliardi tra indotto turismo e legacy infrastrutture. Il 52% in LombardiaLe Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 genereranno un impatto economico complessivo stimato in 6,1 miliardi di euro, con effetti distribuiti nel tempo e sul territorio ben oltre la ... ilmessaggero.it Banca Ifis e Fondazione Cortina avviano una partnership 2026 per promuovere sport, comunità e sviluppo territoriale. Il 18 febbraio si terrà il primo incontro sulle infrastrutture e l’eredità dei Giochi Invernali Milano-Cortina facebook Per le #PMI crescere oggi vuol dire investire in export, innovazione e sostenibilità. #BancaIfis accompagna le imprese con soluzioni dedicate a liquidità, internazionalizzazione e progetti di investimento. #LaVoceDeiNostriEsperti bit.ly/468S6MD x.com

