Bambina travolta da un tosaerba a Loria è gravissima | cosa è successo nel giardino di casa

Una bambina è rimasta gravemente ferita nel giardino di casa a Loria dopo essere stata travolta da un tosaerba. L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio, coinvolgendo la piccola durante le operazioni di cura del giardino. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato la bambina in ospedale con condizioni ritenute critiche. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause dell'accaduto.

Bambina travolta tosaerba Loria, dramma nel giardino di casa. Una bambina travolta da un tosaerba a Loria è in condizioni gravissime dopo un drammatico incidente domestico avvenuto nel tardo pomeriggio. La piccola, di appena 18 mesi, si trovava nel giardino di casa insieme ai genitori quando si è consumata la tragedia. Secondo una prima ricostruzione, la bambina stava giocando all’aperto quando è finita nella traiettoria del trattorino tagliaerba condotto dal padre. Durante una manovra, l’uomo non si sarebbe accorto della presenza della figlia, che sarebbe rimasta incastrata sotto il mezzo. Un attimo che ha trasformato una giornata apparentemente normale in un incubo per la famiglia e per l’intera comunità di Loria.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Bambina travolta da un tosaerba a Loria, è gravissima: cosa è successo nel giardino di casa Notizie correlate Loria, bambina di 18 mesi rimane incastrata nel tosaerba: trasportata d'urgenza in ospedale, è in pericolo di vitaNel pomeriggio di oggi, sabato 25 aprile, una bambina di 18 mesi è rimasta incastrata nel tosaerba. Bimba di 18 mesi resta incastrata nel tosaerba, il tragico incidente in giardino: è gravissimaUna bambina di 18 mesi è in condizioni gravissime dopo essere rimasta incastrata in un tosaerba. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Tragedia nel terreno di famiglia: bimba di cinque anni muore travolta dal trattore. Il sindaco: Comunità sconvolta; Reggio Calabria, bimba di 5 anni muore travolta dal trattore guidato dal padre; Polistena: bimba di 5 anni perde la vita travolta dal trattore del padre · ilreggino.it; Chiara Mammola, la bambina di 5 anni travolta e uccisa da un trattore: alla guida c'era il papà, la tragedia nei campi di famiglia. Bimba di 18 mesi travolta da un tosaerba: è gravissimaBimba di 18 mesi travolta da un tosaerba a Loria: è gravissima, trasferita in elicottero a Padova. Indagini in corso. nordest24.it Bimba di 18 mesi incastrata nel tosaerba: gravissimaÈ successo a a Loria, nel Trevigiano. La piccola stava giocando in giardino, quando è stata travolta dal padre ... avvenire.it 19-4-2026 TRANI per Alicia, la bambina di Bisceglie travolta da un albero giorni fa. RIPOSA IN PACE PICCOLA STELLA - facebook.com facebook