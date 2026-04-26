Bambina di 4 anni morsa al viso dal cane del nonno

Una bambina di quattro anni è rimasta ferita al viso dopo essere stata morsa dal cane del nonno. La piccola è stata soccorsa sul posto e successivamente trasportata in ospedale. Le autorità sono intervenute per chiarire l’accaduto e verificare le condizioni della bambina. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente.

Una bambina di 4 anni è stata morsa al viso dal cane del nonno. La piccola è stata soccorsa e trasportata immediatamente in ospedale. Il fatto è avvenuto venerdì 24 aprile a Cecchina, nel comune di Albano laziale.Bambina morsa al viso dal cane di famigliaIn base alle prime informazioni raccolte.🔗 Leggi su Romatoday.it FULLPutri cantik sekarat, hanya dia bisa selamatkan dengan cara memalukan #drama Notizie correlate Verona, paura per una bambina di 10 anni morsa da una vipera: trasportata in ospedale, non è graveAl suo arrivo all'ospedale di Verona la piccola paziente presentava un quadro clinico non grave: aveva dolore locale e un modesto gonfiore della... Salerno, bambina di 2 anni azzannata da un cane in villa comunale: proprietaria si allontana, identificataAggressione nella villa comunale di Salerno Attimi di paura questa mattina nella villa comunale di Salerno, quando una bambina di soli due anni è... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Morta con i figli gettandosi dal balcone, l'autopsia: confermata la dinamica; Catanzaro, mamma si lancia dal balcone con 3 figli: la piccola sopravvissuta diretta al Gaslini; Catanzaro, si getta dal terzo piano con i figli: 3 morti, bimba grave; Donna si getta dalla finestra con tre figli, morta lei e due bimbi. Tragedia sfiorata in piscina. Una bimba di 4 anni azzannata al volto dal cane del nonnoL'episodio è avvenuto venerdì pomeriggio presso una struttura sportiva locale. La bambina è ricoverata al Bambino Gesù in gravi condizioni ma non in pericolo di vita ... rainews.it Bimba di 4 anni azzannata al volto dal cane del nonno fuori Roma, ricoverata al Bambino Gesù: la piccola sotto choc per l'attacco del Golden RetriverMomenti di paura venerdì pomeriggio all'interno di una piscina di Cecchina, nel territorio comunale di Albano. Il cane di un uomo anziano, che era andato a riprendere la moglie dopo ... ilmessaggero.it ' . ' ` . . La bambina di 6 anni coinvolta nella tragedia di Catanzaro è attualment - facebook.com facebook Una bambina di 18 mesi è in condizioni gravissime, dopo essere rimasta incastrata in un tosaerba nell'abitazione dei genitori a Loria, nel Trevigiano. La piccola è stata portata in elicottero all'ospedale di Padova e al momento risulta in pericolo di vita. Sono i x.com