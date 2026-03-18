Verona paura per una bambina di 10 anni morsa da una vipera | trasportata in ospedale non è grave

Una bambina di 10 anni è stata morsa da una vipera a Verona e trasportata in ospedale. Alla visita, i medici hanno riscontrato dolore e gonfiore alla mano, ma nessun segno di complicazioni o peggioramenti delle condizioni cliniche. La piccola è rimasta sotto controllo senza che si verificassero situazioni di emergenza.

Al suo arrivo all'ospedale di Verona la piccola paziente presentava un quadro clinico non grave: aveva dolore locale e un modesto gonfiore della mano, senza segni di coinvolgimento sistemico né di aggravamento delle condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Una bambina di 8 anni si accascia in palestra durante una crisi epilettica: trasportata d’urgenza in ospedale, è ora fuori pericoloLa bambina di 8 anni ricoverata d'urgenza lunedì scorso dopo una crisi epilettica in palestra è fuori pericolo: trasferita dalla terapia intensiva al... Auto contro scooter, incidente lungo la Volterrana. Grave una ragazza trasportata in ospedale con PegasoSan Casciano, 16 gennaio 2026 – Un impatto violento dopo le 9 di oggi, venerdì 16 gennaio, tra uno scooter e una vettura si è verificato lungo la via... Aggiornamenti e notizie su Verona paura per una bambina di 10 anni... Temi più discussi: Cisterna si ribalta sul campo, attimi di paura per la perdita di gasolio: scongiurato il rischio esplosione dall'intervento dei vigili...; Allianz Milano spaventa Verona, ma manca il colpo del ko; Bebe Vio: Io e la fiaccola. Ho avuto paura di bruciarmi i capelli; Scoppio, fiamme e fumo nero: paura per un box auto andato a fuoco. Una persona intossicata. In Verona-Pisa prevale la paura: reti inviolateVERONA (ITALPRESS) - Reti inviolate e tutto invariato. Finisce 0-0 la sfida tra Verona e Pisa, che apre la 24esima giornata della Serie A. Le due formazioni, ultime in classifica a pari punti ... notizie.tiscali.it Ultime chiamate per Pisa e Verona: la classifica fa paura, una vittoria può rimetterle in corsaNon sarà proprio un'ultima ma spiaggia ma certamente un'occasione per riaprire i giochi in fondo alla classifica. Pisa e Verona cercano punti per cercare di rialzare la testa dopo le ultime amarezze. m.tuttomercatoweb.com Proseguono i lavori per l'attivazione del filobus a Verona. Da ieri, nuovi cantieri hanno interessato l'area tra via Trieste e via Fiume, portando cambiamenti alla viabilità: Via Trieste: non è più possibile proseguire dritti; obbligatorio aggirare il distributore. Vi - facebook.com facebook Pallavolo SL Scudetto - Rana Verona-Allianz Milano: gli scaligeri si giocano la qualificazione davanti al pubblico amico x.com