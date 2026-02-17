Salerno bambina di 2 anni azzannata da un cane in villa comunale | proprietaria si allontana identificata
Una bambina di due anni è stata azzannata alla testa da un cane di grossa taglia nella villa comunale di Salerno, e la proprietaria si è allontanata subito dopo l’incidente. La donna, che aveva portato il cane nel parco, è stata successivamente individuata dalle forze dell’ordine. La bambina è stata portata in ospedale e le sue condizioni sono stabili. Un testimone ha raccontato di aver visto il cane aggredire la bambina senza che nessuno intervenisse in tempo.
Bimba di due anni azzannata e scaraventata contro un muro da un pitbull, il cane ucciso a coltellate
A Ceccano, una bimba di due anni è stata azzannata e scaraventata contro un muro da un pitbull che era scappato dal giardino di un vicino, scatenando il panico tra i residenti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
