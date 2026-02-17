Salerno bambina di 2 anni azzannata da un cane in villa comunale | proprietaria si allontana identificata

Una bambina di due anni è stata azzannata alla testa da un cane di grossa taglia nella villa comunale di Salerno, e la proprietaria si è allontanata subito dopo l’incidente. La donna, che aveva portato il cane nel parco, è stata successivamente individuata dalle forze dell’ordine. La bambina è stata portata in ospedale e le sue condizioni sono stabili. Un testimone ha raccontato di aver visto il cane aggredire la bambina senza che nessuno intervenisse in tempo.

Aggressione nella villa comunale di Salerno. Attimi di paura questa mattina nella villa comunale di Salerno, quando una bambina di soli due anni è stata azzannata alla testa da un cane di grossa taglia, probabilmente un pastore belga malinois. La piccola, figlia di una coppia di cittadini stranieri, stava giocando sotto lo sguardo dei genitori quando l'animale, che apparentemente era al guinzaglio, si è improvvisamente scagliato contro di lei. Fortunatamente, la dentatura del cane non ha provocato danni gravi e i genitori sono intervenuti immediatamente, evitando conseguenze peggiori. La corsa in ospedale.

