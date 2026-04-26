Gli iscritti complessivi agli Its Academy sono aumentati da circa 11.000 a circa 41.000, grazie alle risorse messe a disposizione dal Pnrr. Il numero totale degli studenti iscritti al sistema è passato così da 11.000 a circa 40.000. Questa crescita rappresenta un incremento significativo nel numero di partecipanti rispetto ai dati precedenti.

Il Pnrr ha fatto fare agli Its Academy il tanto atteso “balzo in avanti”. Gli iscritti complessivi al sistema sono saliti a quasi 41mila, 40.854 per l’esattezza. I laboratori, nuovi o potenziati, con tecnologie avanzate 5.0 sono ben 1.662, e i percorsi formativi di qualità ammontano a 1.422. A tutto ciò si aggiungano i 18.491 percorsi di orientamento che hanno visto la partecipazione di 126.783 studenti, in prevalenza appartenenti alle scuole superiori. Per rendere l’idea del «clamoroso miglioramento», come racconta al nostro giornale il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è sufficiente ricordare i dati di partenza, pre-Pnrr: nel 2021 gli iscritti agli Istituti tecnologici superiori erano circa 11mila, sono quindi più che triplicati.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Balzo Its Academy: gli studenti passano da 11mila a 41mila

Notizie correlate

Al Fossati-Da Passano. Docenti e operatori si mettono nei panni degli studenti disabiliSperimentare in prima persona, anche fisicamente, le difficoltà incontrate a scuola dagli alunni con disabilità per scegliere il percorso didattico...

Port Academy 2026, al via le visite ai terminal: gli studenti alla scoperta dei segreti della logisticaParte ufficialmente oggi, 3 marzo, l’edizione 2026 di Port Academy, il progetto educativo promosso da Terminal container Ravenna (TcR) e Sapir per...