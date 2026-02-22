Al Fossati-Da Passano Docenti e operatori si mettono nei panni degli studenti disabili

Il Fossati-Da Passano ha organizzato un laboratorio pratico che coinvolge docenti e operatori scolastici. L’obiettivo è far provare loro in prima persona le sfide affrontate dagli studenti con disabilità durante le lezioni e negli spazi scolastici. Partecipanti indossano dispositivi e si cimentano in attività adattate, per comprendere meglio le difficoltà quotidiane degli alunni. La proposta mira a migliorare le strategie didattiche e rendere la scuola più accessibile a tutti.

© Lanazione.it - Al Fossati-Da Passano. Docenti e operatori si mettono nei panni degli studenti disabili

Sperimentare in prima persona, anche fisicamente, le difficoltà incontrate a scuola dagli alunni con disabilità per scegliere il percorso didattico più efficace ed appropriato da parte degli operatori dell’educazione, ripensando la didattica e l’accesso agli spazi scolastici in chiave inclusiva. Questo, in sostanza, l’obiettivo di un progetto pilota, " Inclusione e accessibilità ", varato da Regione Liguria che coinvolge, unico in provincia, l’istituto Fossati-Da Passano (altre sette scuole hanno aderito nel resto della regione). Il programma, promosso nell’ambito di Scuola digitale e realizzato da Liguria digitale, vedrà protagonista la scuola spezzina martedì prossimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Tedofora a sorpresa, da Bovisio a Milano-Cortina 2026. Elena Fossati realizza il suo sogno olimpico: “Al fianco dei giovani e dei disabili” Formazione per gli operatori del servizio integrazione scolastica degli studenti con disabilitàLa Provincia di Brindisi ha annunciato un nuovo piano di formazione per gli operatori del servizio di integrazione scolastica degli studenti con disabilità. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’istituto Fossati-Da Passano sposa il digitale: L’intelligenza artificiale può aiutare a risolvere problemi; Al Fossati-Da Passano. Docenti e operatori si mettono nei panni degli studenti disabili; Crolla un controsoffitto al liceo Mazzini, la Provincia: Vento dentro la struttura, per una finestra aperta, ha causato danni; Il significato del dolore: Vittorio Lingiardi dialoga con gli studenti del Parentucelli-Arzelà. L’istituto Fossati-Da Passano sposa il digitale: L’intelligenza artificiale può aiutare a risolvere problemiAll’interno del Fossati, il progetto è seguito dalla dirigente Immacolata Devincenzis, dalla professoressa Roberta Cantoni, funzione strumentale per il sostegno, e dalla professoressa Cristina ... ilsecoloxix.it Fossati Da Passano verso l’Europa. Progetti su ambiente e mobilitàL’Istituto Fossati-Da Passano si internazionalizza, costruendo sempre più ponti di conoscenza tra Spezia e il mondo. L’autunno è ricco di mobilità Erasmus+ e di progetti europei, attività grazie alle ... lanazione.it ITCT Fossati Da Passano | La Spezia - facebook.com facebook