Port Academy 2026 al via le visite ai terminal | gli studenti alla scoperta dei segreti della logistica

Oggi è iniziata la sesta edizione di Port Academy, un progetto promosso da Terminal Container Ravenna e Sapir. Durante le visite ai terminal, gli studenti hanno l’opportunità di scoprire i principali aspetti della logistica portuale e del traffico marittimo internazionale. L’iniziativa coinvolge giovani provenienti da diverse scuole, che vengono accompagnati alla scoperta di aree e attività legate al mondo portuale.

Parte ufficialmente oggi, 3 marzo, l'edizione 2026 di Port Academy, il progetto educativo promosso da Terminal container Ravenna (TcR) e Sapir per avvicinare le nuove generazioni al mondo del porto e della logistica marittima internazionale. Nei prossimi due mesi, i terminal portuali di TcR e Sapir apriranno le proprie porte a oltre 800 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio ravennate, per un percorso formativo che unisce la visita operativa con momenti di approfondimento e incontri con i professionisti del settore. La prima giornata ha già registrato la collaborazione della Guardia di Finanza e della sua unità cinofila, che ha offerto agli studenti una dimostrazione concreta delle attività di controllo svolte quotidianamente in ambito portuale.