Baldoni tenta lo sgambetto a Grillini per la poltrona

Il sindaco uscente, David Grillini, si impegna a riconfermare il proprio mandato alle prossime elezioni comunali. Tuttavia, Renzo Baldoni ha annunciato la sua candidatura e si propone come avversario di Grillini. La campagna elettorale si intensifica mentre i due si confrontano per ottenere il sostegno degli elettori. Finora, nessuna decisione ufficiale è stata presa riguardo alla corsa alle amministrative.

Il sindaco uscente David Grillini prova a proseguire il mandato. A tentare lo sgambetto è Renzo Baldoni. Entrambi sostenuti da liste civiche, il primo di orientamento di centrosinistra il secondo di centrodestra. Per Grillini (lista CambiaMenti) 8 candidati provengono dalla maggioranza uscente, "portando con loro un patrimonio importante di esperienza, conoscenza del territorio e capacità amministrativa maturata". Accanto a loro, "5 nuovi ingressi di alto profilo arricchiscono la squadra con competenze diversificate, entusiasmo e uno sguardo innovativo". Renzo Baldoni (lista ‘Sviluppo e futuro’) annuncia: "Siamo riusciti a costruire una squadra di assoluto livello, che rappresenta la nostra cittadina in modo eterogeneo, sia per professione, che per fasce di età.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Baldoni tenta lo sgambetto a Grillini per la poltrona Notizie correlate Baldoni pronto a sfidare GrilliniVerso le urne del 24 e 25 maggio, c’è la prima candidatura ufficiale a sindaco: è quella dell’agronomo Renzo Baldoni (foto). Gatto obeso tenta la fuga dal veterinario ma resta incastrato nella poltrona: per salvarlo interviene una task forceChiunque condivida la propria casa con un felino conosce perfettamente il dramma del trasportino: non appena compare, l’animale si volatilizza.