Gatto obeso tenta la fuga dal veterinario ma resta incastrato nella poltrona | per salvarlo interviene una task force

Un gatto obeso ha cercato di scappare dal veterinario durante una visita, ma si è incastrato nella poltrona. Per liberarlo è intervenuta una squadra di soccorso. Chi ha un gatto in casa sa quanto possa essere complicato il momento del trasporto, specialmente se l’animale non è disposto a collaborare. La scena si è svolta in un ambiente clinico, dove i soccorritori sono riusciti a risolvere la situazione.

Chiunque condivida la propria casa con un felino conosce perfettamente il dramma del trasportino: non appena compare, l’animale si volatilizza. Ma la tattica evasiva messa in atto da questo gattone arancione e bianco, leggermente (si fa per dire) in sovrappeso e decisamente terrorizzato dai camici bianchi, si è trasformata in una vera e propria operazione di soccorso che ha movimentato il sabato mattina di Overland Park. Il nascondiglio trasformato in trappola. Pur di evitare il tanto odiato controllo di routine dal veterinario, il micio ha individuato un bunker che riteneva inespugnabile: le viscere meccaniche di una poltrona reclinabile. Un’idea che, complice la stazza non proprio filiforme dell’animale, si è rivelata un gigantesco passo falso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gatto obeso tenta la fuga dal veterinario ma resta incastrato nella poltrona: per salvarlo interviene una task force Carta d'identità, addio a quella cartacea dal prossimo 3 agosto: task-force del Comune, ma per ora è tutto esauritoNessuna data di validità a lungo raggio sarà utile ad aggirare una scadenza che incombe: dal prossimo 3 agosto 2026 infatti, recependo una norma di... Leggi anche: Serie A, Lautaro-gol e l'Inter tenta la fuga: il Napoli riparte ma resta l'emergenza infortuni Si parla di: Gatto obeso in fuga dal veterinario resta incastrato in una poltrona, liberarlo diventa un’impresa; Portato in rifugio, il cane Khari le tenta tutte pur di far cambiare idea alla sua ormai ex famiglia. Gatto obeso in fuga dal veterinario resta incastrato in una poltrona, liberarlo diventa un’impresaSegui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) - Non perderti le migliori notizie e storie, iscriviti alla newsletter ... repubblica.it