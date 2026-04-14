Bagno di folla brindisi e selfie la visita della premier Meloni al Vinitaly – Il video
La premier ha fatto visita al Vinitaly di Verona, incontrando numerosi partecipanti tra brindisi e selfie. La sua presenza ha attirato un grande afflusso di persone, che hanno cercato di avvicinarla per scattare foto e scambiare qualche parola. La visita si è svolta tra momenti di festa e incontri informali, con la partecipazione di molti operatori del settore vinicolo presenti all’evento.
(Agenzia Vista) Verona, 14 aprile 2026 Bagno di folla, brindisi e selfie per la premier Meloni in visita al Vinitaly di Verona. Tra applausi e grida di sostegno, ha visitato diversi padiglioni di Veronafiere. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev «Pensavo che il senso fosse chiaro.», Meloni su Trump alla fine deve cedere. Il caso dopo l’attacco al Papa: cosa è successo sui suoi social Genova, la sindaca Silvia Salis balla a ritmo di techno: «Noi la città più vecchia d’Europa? Bisogna farla vivere» – Il video Per due anni il titolo Leonardo è stato da record in borsa, nell’ultimo anno no. Ecco i numeri veri e le esigenze di ReArm Ue che hanno convinto Giorgia Meloni a cambiare Roberto Cingolani🔗 Leggi su Open.online
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