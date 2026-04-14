Bagno di folla brindisi e selfie la visita della premier Meloni al Vinitaly – Il video

La premier ha fatto visita al Vinitaly di Verona, incontrando numerosi partecipanti tra brindisi e selfie. La sua presenza ha attirato un grande afflusso di persone, che hanno cercato di avvicinarla per scattare foto e scambiare qualche parola. La visita si è svolta tra momenti di festa e incontri informali, con la partecipazione di molti operatori del settore vinicolo presenti all’evento.