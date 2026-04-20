Seimila tifosi alla New Balance Arena L’Atalanta sogna ancora l’Europa Bagno di folla prima della Lazio

Seimila tifosi hanno assistito all’evento alla New Balance Arena, sostenendo la squadra in vista delle prossime partite. La formazione orobica mira ancora a conquistare un posto in Europa, anche se al momento si concentra sulla Coppa Italia. Le recenti sfide contro Juventus e Roma hanno segnato il percorso di fine stagione, con una sconfitta e un pareggio che hanno influenzato le possibilità di qualificazione europea.

C’è solo la Coppa Italia, ora, per la Dea. Il doppio scontro diretto con Juventus e Roma (ko contro i bianoneri e pareggio con i giallorossi) ha delineato la road map atalantina per questo finale di stagione. La Champions ormai sembra troppo lontana, il quinto e sesto posto che qualificano alle coppe europee, occupati a quota 58 da Como e Roma, sono distanti quattro punti. Difficile la rimonta a cinque giornate dal termine, considerando anche un calendario non facile con trasferte sui campi di Cagliari, lunedì prossimo, poi Milan e infine Fiorentina. La strada più semplice per i nerazzurri verso l’ Europa League resta la Coppa Italia, con una sola partita da vincere per andare in finale: la gara di ritorno della semifinale, mercoledì sera alla New Balance Arena, contro la Lazio, ripartendo dal 2-2 dell’andata.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Seimila tifosi alla New Balance Arena. L’Atalanta sogna ancora l’Europa. Bagno di folla prima della Lazio Notizie correlate Atalanta Juve, il dato sui biglietti venduti: quanti tifosi bianconeri saranno presenti alla New Balance ArenaCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Atalanta Juve, c’è anche Elkann in tribuna alla New Balance Arena: segnale di forte vicinanza da parte della proprietàdi Luca FiorettiAtalanta Juve: la proprietà è presente in tribuna alla New Balance Arena per sostenere da vicino il gruppo in un momento chiave della...