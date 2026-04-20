Seimila tifosi alla New Balance Arena L’Atalanta sogna ancora l’Europa Bagno di folla prima della Lazio

Da ilgiorno.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Seimila tifosi hanno assistito all’evento alla New Balance Arena, sostenendo la squadra in vista delle prossime partite. La formazione orobica mira ancora a conquistare un posto in Europa, anche se al momento si concentra sulla Coppa Italia. Le recenti sfide contro Juventus e Roma hanno segnato il percorso di fine stagione, con una sconfitta e un pareggio che hanno influenzato le possibilità di qualificazione europea.

C’è solo la Coppa Italia, ora, per la Dea. Il doppio scontro diretto con Juventus e Roma (ko contro i bianoneri e pareggio con i giallorossi) ha delineato la road map atalantina per questo finale di stagione. La Champions ormai sembra troppo lontana, il quinto e sesto posto che qualificano alle coppe europee, occupati a quota 58 da Como e Roma, sono distanti quattro punti. Difficile la rimonta a cinque giornate dal termine, considerando anche un calendario non facile con trasferte sui campi di Cagliari, lunedì prossimo, poi Milan e infine Fiorentina. La strada più semplice per i nerazzurri verso l’ Europa League resta la Coppa Italia, con una sola partita da vincere per andare in finale: la gara di ritorno della semifinale, mercoledì sera alla New Balance Arena, contro la Lazio, ripartendo dal 2-2 dell’andata.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Seimila tifosi alla New Balance Arena. L’Atalanta sogna ancora l’Europa. Bagno di folla prima della Lazio

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