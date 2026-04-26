Bagnaia commenta il duro giudizio di Laverty sulla manovra di Marquez a Jerez

Dopo la sprint del Gran Premio di Spagna, Bagnaia ha commentato il giudizio di Laverty sulla manovra di Marquez a Jerez, sottolineando l'overshoot del pilota. La discussione si è concentrata sulla manovra effettuata durante la gara, con Bagnaia che ha evidenziato il passaggio oltre i limiti di Marquez. Laverty aveva espresso un giudizio severo sulla stessa azione, che ha suscitato diverse reazioni tra gli addetti ai lavori.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Marc Marquez ha suscitato polemiche con un sorpasso aggressivo che gli ha permesso di vincere la Sprint del Gran Premio di Spagna. Francesco Bagnaia, pilota del Ducati Lenovo Team, non ha gradito l’azione del rivale, definendola superflua. Durante il penultimo giro, Marquez ha superato Bagnaia, nonostante avesse già un lungo-penalità da scontare per un incidente avvenuto in precedenza. Questo ha fornito a Bagnaia una corsia libera verso il traguardo, dove ha chiuso la gara con un vantaggio di oltre 12 secondi sul secondo classificato.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Bagnaia commenta il duro giudizio di Laverty sulla manovra di Marquez a Jerez. Notizie correlate Leggi anche: Marquez trionfa a Jerez tra polemiche e una manovra sul prato MotoGp, nubifragio a Jerez: Marquez batte Bagnaia, ritiro per BezzecchiDopo un mese di pausa la MotoGp torna ad appassionare i patiti delle due ruote con una delle sprint race più pazzesche degli ultimi anni.