Dopo un mese di pausa, la MotoGp torna a movimentare le piste con una delle gare più spettacolari degli ultimi anni, caratterizzata da un forte nubifragio a Jerez. In questa corsa, il pilota spagnolo ha battuto il rivale italiano, mentre un altro concorrente si è dovuto ritirare a causa di un incidente. La gara si è disputata sotto condizioni meteorologiche avverse, contribuendo a un finale imprevedibile.

Dopo un mese di pausa la MotoGp torna ad appassionare i patiti delle due ruote con una delle sprint race più pazzesche degli ultimi anni. Dopo essersi portato a casa la prima pole position della stagione, 245 giorni dopo l’ultimo exploit in Ungheria, Marc Marquez emerge vittorioso da una sprint sconvolta da un vero e proprio nubifragio che si è abbattuto sul circuito spagnolo di Jerez de la Frontera. A pagarne le conseguenze sono stati Alex Marquez e Marco Bezzecchi, entrambi costretti al ritiro mentre sorride Pecco Bagnaia che, dopo una deludente partenza, approfitta dell’asfalto bagnato per chiudere al secondo posto, riuscendo a mettersi dietro l’altro azzurro Morbidelli.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - MotoGp, nubifragio a Jerez: Marquez batte Bagnaia, ritiro per Bezzecchi

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