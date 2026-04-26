Bacoli gelosia e coltello | due sedicenni feriti nel porto

Due giovani di 16 anni sono rimasti feriti con un coltello nel porto di Bacoli durante una lite legata a questioni sentimentali. Uno dei coinvolti, un ragazzo di 17 anni, si è allontanato subito dopo l'aggressione. Le forze dell'ordine stanno lavorando per identificare e rintracciare il responsabile, mentre le condizioni dei feriti non sono state rese note.

? Cosa sapere Due sedicenni di Pozzuoli feriti da un coltello a Bacoli per una lite sentimentale.. Il 17enne responsabile dell'aggressione è fuggito e i Carabinieri di Marina Grande indagano.. Due adolescenti di 16 anni residenti a Pozzuoli sono stati feriti da fendenti in via Spiaggia, nei pressi del Porto di Marina Grande a Bacoli, dopo un violento scontro scatenato da una disputa sentimentale. L’aggressione è avvenuta nel contesto di una lite per una ragazza, che ha il coinvolgimento diretto di un 17enne del posto. Secondo quanto emerso dai rilievi, l’aggressore avrebbe utilizzato un’arma da taglio per colpire i due ragazzi, infliggendo loro ferite superficiali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bacoli, gelosia e coltello: due sedicenni feriti nel porto Notizie correlate Bacoli (Na): Carabinieri arrestano stalker. Nel porto l’imboscata, la donna presa di sorpresa. Le immagini raccontano tuttoTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Attacco col coltello a Edimburgo: due feritiSono emerse immagini terrificanti che mostrano un uomo armato di due enormi lame che vagava per la strada. Altri aggiornamenti Si parla di: Bacoli, rissa per una ragazza contesa due minori accoltellati da un coetaneo. Bacoli, lite per gelosia finisce nel sangue: 17enne accoltella due coetaneiUna lite nata per motivi sentimentali, poi la violenza improvvisa che trasforma un pomeriggio qualunque in una scena di paura. ilgiornalelocale.it Lite tra minorenni: in due feriti con un coltelloÈ un lavoro meno vistoso, più lento, ma è quello che permette di trovare ciò che conta davvero. Noi continuiamo a farlo leggendo, verificando e seguendo le tracce giuste anche quando non sono le più ... napolitoday.it