Attacco col coltello a Edimburgo | due feriti

A Edimburgo un uomo armato di due grandi lame si è aggirato per le strade, causando scompiglio e paura tra i passanti. Durante l’episodio, due persone sono rimaste ferite, mentre la polizia ha intervenuto prontamente. Le immagini di questo episodio mostrano chiaramente l’uomo con le armi in mano, creando un grave disagio nella zona.

Sono emerse immagini terrificanti che mostrano un uomo armato di due enormi lame che vagava per la strada. Si ritiene che anche una terza persona sia rimasta ferita durante il caos. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate al Royal Infirmary di Edimburgo per le cure del caso. Il filmato arriva mentre emerge che un residente si è avventato sul maniaco con una spranga di metallo dopo aver notato che l’uomo aveva due lame insanguinate attaccate alle mani con del nastro adesivo. L’uomo è ancora a piede libero, essendo attualmente rinchiuso in un condominio di Cobbinshaw House, in mezzo a una lotta con la polizia. “Stava camminando verso di noi e poi ha iniziato a dirigersi verso le alture – dice un testimone. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

