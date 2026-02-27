Bacoli Na | Carabinieri arrestano stalker Nel porto l’imboscata la donna presa di sorpresa Le immagini raccontano tutto

A Bacoli, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 43 anni accusato di stalking e violenza contro l’ex moglie. La donna è stata ferita e ha riportato una prognosi di 21 giorni. L’arresto è avvenuto nel porto, dove il 43enne ha organizzato un’imboscata, cogliendo la donna di sorpresa. Le immagini registrate mostrano chiaramente l’accaduto.

