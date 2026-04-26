Bacoli due 16enni feriti a coltellate | denunciato un 17enne

Due sedicenni sono stati feriti con un coltello durante una discussione sul lungomare di Marina Grande, a Bacoli. La lite, scaturita per motivi legati a una ragazza, si è conclusa con due ragazzi colpiti con ferite superficiali. Un ragazzo di 17 anni è stato denunciato dopo l’accaduto. Le autorità stanno indagando per chiarire i dettagli dell’incidente.

Lite per una ragazza sul lungomare di Marina Grande, a Bacoli: due giovani colpiti con un’arma da taglio, ferite superficiali. L’aggressore accompagnato in caserma dai genitori. Due ragazzi di 16 anni, entrambi di Pozzuoli, sono stati feriti a coltellate a Bacoli al termine di una lite scoppiata, secondo quanto ricostruito, per motivi sentimentali legati a una ragazza. L’episodio è avvenuto lungo via Spiaggia, nei pressi del porto di Marina Grande, dove i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti dopo una segnalazione al 112. All’arrivo sul posto, i militari hanno trovato i due giovani con ferite superficiali provocate da un’arma da taglio.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Bacoli, due 16enni feriti a coltellate: denunciato un 17enne Notizie correlate Due 16enni accoltellati a Bacoli: l’aggressore 17enne scappa, i genitori lo portano in casermaLa vicenda a Bacoli, nei Campi Flegrei: i due sedicenni sono rimasti feriti in maniera lieve. Leggi anche: Napoli, lite tra minorenni: due ragazzi feriti a coltellate, denunciato 17enne Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Napoli, lite tra minorenni: due ragazzi feriti a coltellate, denunciato 17enne; Napoli, lite tra minorenni: due ragazzi feriti a coltellate, denunciato 17enne; Follia a Bacoli: due sedicenni accoltellati in spiaggia da un coetaneo; Coltellate per una ragazza contesa, due minori feriti. Bacoli, due 16enni feriti a coltellate: denunciato un 17enneBacoli, due ragazzi di 16 anni feriti a coltellate dopo una lite per una ragazza. Denunciato un 17enne per lesioni aggravate. 2anews.it Due 16enni accoltellati a Bacoli: l’aggressore 17enne scappa, i genitori lo portano in casermaLa vicenda a Bacoli, nei Campi Flegrei: i due sedicenni sono rimasti feriti in maniera lieve. Alla base della lite, ci sarebbero futili motivi. Due sedicenni feriti con un coltello da un diciassettenn ... fanpage.it Due ragazzi di 16 anni di Pozzuoli sono stati feriti a coltellate a Bacoli da un 17enne del posto. La lite per una ragazza. Lungo via Spiaggia, nei pressi del Porto di Marina Grande di Bacoli, i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti a seguito di una s - facebook.com facebook