Secondo un sondaggio recente, il 64,9% degli italiani considera la violenza delle baby gang come una vera emergenza per la sicurezza del paese. La maggioranza degli intervistati ritiene che i problemi legati a gruppi di giovani coinvolti in attività violente siano una questione da affrontare con urgenza. I risultati mostrano una forte percezione di rischio e preoccupazione tra la popolazione, mentre altri cercano di minimizzare la situazione.

Il 64,9% dei partecipanti al sondaggio ritiene che la violenza delle baby gang rappresenti una vera emergenza sicurezza. È questo il dato centrale emerso dall’indagine lanciata dal Secolo d’Italia dopo l’omicidio di Giacomo Bongiorni, ucciso da un gruppo di giovani mentre difendeva il figlio. Una percentuale che si impone con chiarezza e che lascia poco spazio a interpretazioni alternative. Numeri che parlano chiaro. Il sondaggio, che ha raccolto quasi 1400 risposte, fotografa una percezione ormai consolidata: la violenza giovanile non è più considerata un fenomeno marginale, ma un problema radicato nelle dinamiche urbane. Leggi anche Giacomo Bongiorni ucciso dalla baby gang per difendere il figlio: arrestati tre stranieri.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Baby gang, per gli italiani è emergenza sicurezza: il sondaggio smentisce chi minimizza

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