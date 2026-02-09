Gli italiani sono divisi sul referendum sulla riforma della giustizia. Secondo l’ultimo sondaggio Swg per Tg La7, c’è un equilibrio quasi perfetto tra chi è favorevole e chi è contrario. La domanda che tutti si fanno è: chi vincerebbe oggi? I dati mostrano una situazione aperta, senza un chiaro favorito. La campagna continua e le opinioni restano molto frammentate.

È equilibrio quasi perfetto tra favorevoli e contrari nel referendum sulla riforma della giustizia, secondo l’ultimo sondaggio Swg per il Tg La7. A circa un mese e mezzo dalla consultazione, in programma il 22 e 23 marzo 2026, il quadro che emerge è quello di una sfida apertissima. Il rilevamento fotografa un Paese diviso, con uno scarto minimo tra Sì e No, destinato a rendere decisivo il comportamento degli elettori ancora indecisi nelle settimane che precederanno il voto. Secondo il sondaggio, l’ affluenza prevista si colloca tra il 46% e il 50%, una soglia significativa per una consultazione referendaria che punta a modificare in modo strutturale l’assetto della magistratura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Chi vincerebbe oggi”. Referendum, il sondaggio che spiazza tutti: come votano gli italiani

Il referendum sulla Giustizia si svolgerà il 22 e 23 marzo.

INTENZIONI VOTO REFERENDUM GIUSTIZIA: SONDAGGIO POLITICO EMG 13 GENNAIO 2026

Argomenti discussi: Referendum giustizia, gli ultimi sondaggi. Sì e no, chi si è schierato e cosa vota; Riforma della magistratura, le ragioni del No al referendum del 22-23 marzo 2026; Referendum, come va la rimonta del No: il sondaggio di Porta a Porta. Il partito di Vannacci stimato all’1,6%; Sondaggi politici, quanto distacco c’è tra destra e sinistra e chi vincerebbe oggi.

