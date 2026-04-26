Nel campionato di Serie B Nazionale, Virtus Roma e Caserta si trovano in testa alla classifica del girone B con 56 punti ciascuna. Seguono a due punti di distanza Latina e Livorno, entrambe in lizza per ottenere un passaggio ai playoff. La stagione si sta avviando verso i momenti decisivi, con tutte le squadre coinvolte in una corsa serrata per le posizioni di vertice.

? Cosa sapere Virtus Roma e Caserta guidano il girone B B Nazionale con 56 punti.. Latina e Livorno inseguono le capilista a due punti per l'accesso ai playoff.. La classifica del girone B di B Nazionale si infiammata questa domenica 26 aprile 2026, con la Virtus Roma e la Caserta che guidano il gruppo a quota 56 punti in attesa dei verdetti decisivi sul campo. Il cestistico della categoria vede una distribuzione di forze estremamente variegata, dove le certezze delle prime posizioni si scontrano con l’incertezza totale delle zone calde. Mentre Latina e Livorno inseguono le due capilista con 54 punti, San Severo ha già messo la firma sulla quinta posizione con 46 punti, assicurandosi un posto nei playoff.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - B Nazionale: Roma e Caserta in vetta, playoff tutto in fermento

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