Calcio Marchigiano | Serie D in fermento Montefano avanza derby combattuti e nuove dinamiche in vetta

Il weekend nel calcio marchigiano ha portato molti cambiamenti, perché Montefano ha conquistato punti importanti in Serie D. La squadra ha vinto una partita decisiva contro un avversario diretto, rafforzando così la propria posizione in classifica. Nel frattempo, i derby locali sono stati combattuti fino all'ultimo secondo, creando un’atmosfera vibrante sugli spalti. I risultati hanno modificato le gerarchie e aperto nuove possibilità nelle diverse categorie regionali.

Dalla Serie D alla Terza Categoria: Un Weekend di Sfide e Nuovi Scenari nel Calcio Marchigiano. Un fine settimana di risultati contrastanti ha animato i campionati dilettantistici marchigiani, dalla Serie D alla Terza Categoria. Le sfide del 15 e 16 febbraio 2026 hanno visto alcune squadre confermare le proprie ambizioni, mentre altre hanno subito battute d'arresto significative, ridisegnando parzialmente le classifiche e alimentando la competizione. Serie D: Battute d'Arresto per Maceratese e Recanatese, Teramo e Ancona in Vetta. Nel girone F di Serie D, la Maceratese ha incassato una sconfitta sul campo dell'Aquila, perdendo per 1-0.