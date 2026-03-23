Elezioni a Salerno | M5S non partecipa alla presentazione della candidatura di Armando Zambrano

Villani: "È una comunità da rispettare, da ascoltare, da guidare con visione. E noi questa visione la portiamo avanti, insieme, senza compromessi" Il Movimento 5 Stelle di Salerno sceglie con orgoglio, autonomia e senso di responsabilità di non partecipare all’incontro previsto per oggi con le forze politiche che hanno annunciato il loro sostegno alla candidatura di Armando Zambrano. È una decisione che nasce da un principio per noi non negoziabile: al centro di ogni progetto deve esserci Salerno, con le sue cittadine e i suoi cittadini. Non i nomi. Non gli equilibri di potere. Non gli interessi personali. Negli ultimi giorni abbiamo assistito a una deriva che rifiutiamo con forza. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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