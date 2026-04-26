Avvicina in auto due ragazzine vicino alla scuola | è caccia all' auto sospetta

Due ragazzine sono state avvicinate da un'auto mentre si trovavano vicino alla scuola. La scena ha attirato l'attenzione di alcuni residenti, che hanno segnalato l'accaduto alle forze dell'ordine. La polizia sta indagando per chiarire le circostanze dell'episodio, che ha generato apprensione tra i genitori e i cittadini della zona. Nessuna informazione è stata ancora diffusa sui motivi dell'incontro o sull’identità delle persone a bordo.

Un rientro a casa come tanti, interrotto da un episodio che ha lasciato spazio a preoccupazione e interrogativi. È accaduto nei giorni scorsi, in una zona residenziale non lontana dalla scuola di via Dei Pizzi, dove due giovanissime sono state avvicinate da uno sconosciuto a bordo di un'auto.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Jeannette Mac Donald, la première dompteuse de lions Notizie correlate Leggi anche: Furto alla Madonna di San Luca: trovata l’auto sospetta ripresa vicino al Santuario Scontro sulla Gardesana vicino alla galleria: caos e blocchi per due autoDue automobili sono rimaste coinvolte in un incidente sulla Gardesana nella mattinata di questo martedì 14 aprile, provocando una significativa... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Avvicina in auto due ragazzine vicino alla scuola: è caccia all'auto sospetta - BresciaToday; Smart Concept #2, il debutto è sempre più vicino | FP - News - Auto; Auto usate, in provincia di Ragusa quasi 9.600 veicoli venduti a rischio; Rally Rhône-Charbonnières - SS10: Astier effettua un sorpasso deciso e si avvicina a 2,4 secondi!. Il sogno SI AVVICINA Forza Venezia FC, manca pochissimo per esplodere di #gioia Salutate la capolistA - facebook.com facebook Per la Juventus si avvicina la sfida con il Milan ed arrivano news importanti sulle condizioni di #Yildiz e #Thuram Saranno a disposizione per il big match x.com