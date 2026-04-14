Scontro sulla Gardesana vicino alla galleria | caos e blocchi per due auto

Martedì 14 aprile sulla Gardesana si è verificato un incidente tra due auto vicino alla galleria, che ha causato blocchi e rallentamenti nel traffico in direzione Trento. La presenza di veicoli coinvolti ha portato a una congestione che ha interessato la strada in modo rilevante, creando disagi per gli automobilisti in transito. La strada è rimasta temporaneamente bloccata mentre le forze dell’ordine intervenivano sul posto.

Due automobili sono rimaste coinvolte in un incidente sulla Gardesana nella mattinata di questo martedì 14 aprile, provocando una significativa congestione del traffico in direzione Trento. Il sinistro si è verificato intorno alle 9:00, nei pressi della galleria Montevideo, a una distanza di circa 50 metri dal termine del tunnel. Intervento rapido e ripristino della viabilità. Nonostante il momento di forte tensione causato dallo scontro tra i due veicoli, non si sono registrate conseguenze gravi per le persone coinvolte. Gli operatori del Corpo di Polizia Locale Trento Monte Bondone sono giunti immediatamente sul luogo dell’evento, prendendo in carico la gestione della carreggiata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro sulla Gardesana vicino alla galleria: caos e blocchi per due auto Scontro sulla Gardesana: 6 feriti, due bambini in ospedaleUno scontro frontale particolarmente violento ha coinvolto tre veicoli sulla Statale 45Bis, nota come Gardesana, nella zona di Castel Toblino in quel... Incidente in galleria sulla statale 115, scontro tra due auto: un ferito e traffico rallentatoSul posto i sanitari del 118, polizia e vigili del fuoco per prestare le prime cure e mettere in sicurezza il tratto stradale Incidente stradale...