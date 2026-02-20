Furto alla Madonna di San Luca | trovata l’auto sospetta ripresa vicino al Santuario
Una macchina rubata, ripresa nelle telecamere di sorveglianza vicino alla basilica di San Luca, ha portato le indagini sul furto. Gli investigatori hanno individuato il veicolo in un’area periferica della città, poco dopo il furto avvenuto nelle prime ore del mattino. La vettura, riconosciuta dagli agenti, rappresenta un elemento chiave per chiarire la dinamica dell’accaduto. Gli inquirenti continuano a cercare ulteriori tracce per risalire agli autori del colpo.
La macchina, risultata rubata, è stata ritrovata in periferia. Nella basilica recuperati attrezzi presi dal cantiere e un guanto utile alle indagini Proseguono le indagini sul furto alla basilica di San Luca: un’auto, risultata rubata, che compare nei video delle telecamere di sorveglianza delle vie che portano al santuario poco prima dell'alba, è stata trovata in periferia dagli investigatori della squadra mobile. La macchina, all'interno della quale non sono stati trovati oggetti particolari, è ora al centro di accertamenti più approfonditi per verificare se sia stata utilizzata dai ladri per rubare le offerte e gli ex voto donati dai fedeli alla Madonna di San Luca, protettrice di Bologna.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
