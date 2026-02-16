Savignano | Avis premia 98 donatori di sangue eroi quotidiani per la comunità

A Savignano di Romagna, un evento ha riconosciuto 98 donatori di sangue per aver salvato vite, grazie alla loro generosità. La cerimonia si svolgerà domenica 22 presso il ristorante Villa delle Rose di Canonica, dove verranno premiati gli uomini e le donne che donano regolarmente e senza chiedere nulla in cambio.

Savignano di Romagna celebra i suoi eroi silenziosi: 98 donatori di sangue premiati. Savignano di Romagna si prepara a un evento speciale: domenica 22, presso il ristorante Villa delle Rose di Canonica, l'Avis locale onorerà 98 donatori di sangue per il loro impegno costante e generoso. La cerimonia, che si svolgerà in un'atmosfera di festa e gratitudine, sottolinea l'importanza vitale della donazione e il ruolo cruciale dell'associazione nel garantire un servizio essenziale per la comunità. Un gesto che fa la differenza. L'assemblea annuale dell'Avis di Savignano rappresenta un momento significativo per l'associazione e per i suoi soci.