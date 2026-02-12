Pallamano e solidarietà | ragazzi in campo per il Giardino dei donatori Avis

Il Palaboschetto di Ferrara si prepara a ospitare un evento speciale sabato sera. Alle 19, i ragazzi scenderanno in campo per una partita di pallamano, ma l’obiettivo principale è aiutare il Giardino dei donatori Avis. Lo sport si unisce alla solidarietà, e questa volta i giovani dimostrano di voler fare la differenza.

Sabato 14 dalle 19 il Palaboschetto di Ferrara vivrà un significativo momento di sport e di attività benefica in favore del Giardino dei donatori il progetto coordinato da Avis. L'iniziativa, illustrata in residenza municipale giovedì 12, ha come titolo 'Noi ci mettiamo il cuore' e si svolgerà in occasione della partita di pallamano del campionato serie B maschile senior della società sportiva ferrarese. L'assessore comunale allo sport Francesco Carità parteciperà in apertura dell'iniziativa del 14 insieme al campione sportivo Mirco Antenucci. 'Noi ci mettiamo il cuore', vestirà di solidarietà l'incontro, che vedrà affrontarsi la Pallamano Ferrara e quella di Imola.

