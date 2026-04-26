L’Unicusano Avellino Basket ha concluso la regular season con una vittoria contro la Liofilchem Roseto, terminata 87-68. La squadra ha ottenuto così il suo ottavo posto in classifica, che le permette di partecipare ai play-in. La partita si è giocata in un contesto di fine campionato, con l’obiettivo di conquistare l’accesso alle fasi successive del campionato.

Tempo di lettura: 3 minuti L’ Unicusano Avellino Basket chiude la regular season con una vittoria dal peso specifico enorme, superando la Liofilchem Roseto con il punteggio di 87-68 e conquistando l’ottavo posto che vale l’accesso al play-in. Una serata speciale al Del Mauro, non solo per il risultato ma anche per il clima e le emozioni vissute sugli spalti. Tra il pubblico, infatti, presente anche Achille Polonara, che continua ad allenarsi ad Avellino nel suo percorso di recupero dopo la malattia. La sua presenza ha rappresentato un segnale forte e carico di significato, accolto con affetto dai tifosi e da tutto l’ambiente biancoverde. In campo, la squadra di coach Di Carlo ha risposto con una prestazione concreta e determinata.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino batte Roseto e chiude ottava: qualificazione ai play-in

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