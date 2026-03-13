L’Italia ha vinto anche la seconda partita nel torneo di qualificazione ai Mondiali, giocato a Porto Rico, battendo la Nuova Zelanda con il punteggio di 74-51. La squadra italiana si sta avvicinando alla possibilità di qualificarsi per il Mondiale 2026. La partita si è disputata in un contesto di qualificazione ufficiale.

Si avvicina sempre di più il Mondiale 2026 per l’Italia. Le azzurre vincono anche la seconda partita nel torneo di qualificazione che si sta svolgendo a Porto Rico, battendo la Nuova Zelanda per 74-51. Era una partita fondamentale per la squadra di Capobianco, che resta imbattuta e si prepara a vivere nel migliore dei modi le partite con Stati Uniti e Spagna, che sono in programma sabato e domenica. La qualificazione è davvero molto vicina per l’Italia, che finora ha fatto il suo dovere e che dovrà poi ancora affrontare nell’ultima partita il Senegal, battuto anche quest’oggi nettamente dalle spagnole. Cecilia Zandalasini è la miglior marcatrice delle azzurre con 18 punti, ma importantissimo anche il contributo di Lorela Cubaj, che mette a referto 14 punti con un eccellente 66 dal campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia batte anche la Nuova Zelanda e avvicina la qualificazione ai Mondiali

Articoli correlati

Cricket, il Pakistan batte lo Sri Lanka ai Mondiali T20: la Nuova Zelanda approda in semifinaleL’ottava giornata del Super 8 dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, decreta il nome della terza semifinalista: il Pakistan...

Cricket, l’Inghilterra supera anche la Nuova Zelanda ai Mondiali T20La settima giornata del Super 8 dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, lascia ancora aperta la lotta a distanza per le...

Tutti gli aggiornamenti su Nuova Zelanda

Discussioni sull' argomento Rugby, ora all'Italia manca da battere solo la Nuova Zelanda; LE PARTITE CHE HANNO FATTO LA STORIA DEL RUGBY AZZURRO; Sei Nazioni, l'Italrugby batte l'Inghilterra per la prima volta nella storia. Cosa è successo e come l'Italia ha vinto; Cricket, bilancio positivo per l’Italia alla prima esperienza in Coppa del Mondo T20.

Mondiali. Italia-Nuova Zelanda 14-9, domenica l'Australia alle 11:35Partenza in salita del Setterosa che doma la Nuova Zelanda nella seconda parte di gara con un parziale di 8-1. Bene la difesa con l'uomo in meno (2/11), migliorabile in parità e soprattutto contro le ... federnuoto.it

Coach Capobianco conferma il quintetto per la sfida con la Nuova Zelanda Rai Sport, Sky Sport e DAZN #Italbasket | #FIBAWWC x #WeOwnTheGame x.com

Nuovo giorno (o forse no), nuovo incontro… Nuova Zelanda Stasera si gioca alle 22: vi vogliamo vedere Tutte le partite in chiaro su Rai Sport, oltre che su Sky Sport e DAZN #Italbasket | #FIBAWWC x #WeOwnTheGame - facebook.com facebook